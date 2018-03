No sábado (10) foi realizada, em Formiga, a primeira etapa classificatória do Circuito Formiguense de Batalhas de MCs/2018 no Centro Cultural Maestro Zezinho (antiga Sede da Banda).

O Circuito é uma realização da Prefeitura de Formiga, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e tem como principal objetivo o reconhecimento do movimento Hip Hop formiguense como uma cultura de expressão popular importante para o crescimento da sociedade.

Ao todo, nesta primeira batalha, foram realizados 15 duelos em sistema eliminatório, em que 16 MCs duelaram por meio de rimas de ataque e defesa, até restar apenas o campeão.

O vencedor foi o MC Tiaguinho e o segundo colocado, o MC Nandinho. Ambos estão classificados para a final do Circuito que deve acontecer em junho, em data e local ainda a serem confirmados. Até lá, três batalhas classificatórias vão acontecer, nas quais outros 6 MCs serão aclamados e se juntarão aos dois na final.

A batalha foi acompanhada, na íntegra, pelo secretário de Cultura, Alex Arouca, que foi o responsável, também, pela parte técnica de sonorização do evento. “Nosso intuito é promover a cultura formiguense em suas mais diversificadas naturezas. Fiquei impressionado ao ver o nível dos MCs que, através de ataques e defesas, demonstraram sua arte com rimas criativas e até inusitadas, levantando o público presente. Essa foi só a 1ª Batalha do Circuito e já demonstrou que a Cultura do Hip Hop precisa e merece incentivo para que possa crescer mais e mais, e trazer desenvolvimento profissional, social e cultural para Formiga”, comentou Alex.

Thadeu Alencar, coordenador de turismo da Prefeitura, também esteve presente e destacou a organização do evento: “A Batalha teve ótima participação da plateia que, a cada duelo, aclamava os melhores MCs. Não houve um incidente negativo, sequer, demonstrando que o evento foi impecável em sua organização. Com certeza, estarei acompanhando de perto as próximas fases do circuito”.

Em Formiga, essa forma de cultura possui muitos adeptos, mas a cidade oferece poucos ou quase nenhum espaço para sua exploração e divulgação. Assim, o Projeto “Batalha de MCs” foi concebido para tentar preencher essa lacuna. Competições no modelo de batalha são comuns dentro da cultura Hip Hop e estão presentes em todos os elementos do movimento: No grafite, no break, no rap e com os DJs.

Para o MC Vinícius Assaf, o evento foi muito bom e muito bem organizado. “Espero que eventos como esse possam acontecer com mais frequência em Formiga, porque tem um grande público jovem que ama a cultura de rua e sente falta de eventos assim, tanto duelos de MC’s como campeonatos de skate. Tenho certeza que todos os eventos estariam sempre cheios, como esse primeiro, que foi muito inspirador. Não perderei nenhuma etapa do circuito”, disse Vinícius.