A Secretaria Municipal de Educação e Esportes realizou recentemente a pintura da quadra poliesportiva da Escola Municipal Miralda da Silva Carvalho. O trabalho foi feito por dois pintores da Secretaria de Obras e por funcionários da escola e do Departamento de Esportes, que foram responsáveis pela demarcação das faixas no piso.

Há cinco anos a quadra não recebia pintura. Segundo o secretário municipal de Educação e Esportes, Cid Corrêa, o material usado no trabalho foi fornecido pela direção da escola e Secretaria de Educação. “Estamos esperando o período de férias para realizar o serviço de serralheria nesta quadra que é muito usada não só por alunos da Miralda, mas pela comunidade do Nossa Senhora de Lourdes. O trabalho foi feito com muito zelo pelos pintores da Obras e servidores da escola e da nossa secretaria para oferecer um espaço de conforto aos praticantes de Esportes”.

Cid ressaltou que pretende estender essa parceria a outras escolas do município no decorrer do mandato.