A Administração Municipal, por meio da secretaria de Desenvolvimento Humano, está empenhada na realização de ações que visam minimizar a presença de pessoas em situação de rua em Formiga.

Além das abordagens que são feitas frequentemente pela esquipe técnica do Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas), recentemente, o Executivo firmou parceria com a diretoria do Formiga Esporte Clube e, desde então, uma área do Estádio Juca Pedro é usada como abrigo para estes cidadãos.

Nesta quinta-feira (16), foi realizada uma ação de sanitização nos vestiários do estádio, com o intuído de eliminar os patógenos existentes no local. O trabalho foi desenvolvido pelos servidores da secretaria de Gestão Ambiental e contou com o apoio da secretaria de Obras e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae).