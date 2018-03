Redação Últimas Notícias

Na quarta-feira passada (14) a Prefeitura anunciou a pretensão de colocar nove lotes do Patrimônio Público à venda. O intuito da ação é arrecadar dinheiro para terminar obras inacabadas na cidade.

De acordo com a administração o projeto foi enviado para a Câmara Municipal na segunda-feira passada (12), agora a administração quer ouvir a opinião da população. Na quinta-feira (22) será realizada uma audiência pública para que a população possa opinar sobre o projeto. O encontro ocorrerá no plenário da Câmara à 19h.

Na audiência, serão mostradas as nove áreas que estarão à venda.

De acordo com a proposta, a alienação dos imóveis, que atualmente se encontram sem utilização, permitirá a redução do custo operacional do município com a manutenção deles e otimizará os investimentos públicos que atendam, de maneira mais eficaz, aos interesses dos cidadãos.

