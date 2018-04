A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Esportes, realizará na quinta-feira (26) às 18h30, a aplicação de provas de um processo seletivo para contratação de assistentes voluntários para o Programa Mais Alfabetização, do Governo Federal. A remuneração varia de R$150 a R$300, de acordo com a hora semanal trabalhada estabelecida no edital.

Segundo a secretária de Educação em exercício, Rosane Aparecida da Silva, os profissionais contratados auxiliarão professores em sala de aula. O programa tem o objetivo de fortalecer e apoiar as unidades escolares no processo de alfabetização, para fins de leitura, escrita e matemática, dos estudantes nos 1 os e 2 os anos do ensino fundamental.

Rosane informou que local de prova ainda não foi definido, mas até esta quarta-feira (25) será decidido e divulgado no site da Prefeitura (www.formiga.mg.gov.br). Para participar, é preciso se inscrever. A inscrição é gratuita e a ficha está anexa ao edital do processo seletivo publicado nesta terça (24), no site da Prefeitura. É preciso entregar, na Secretaria de Educação, a ficha de inscrição preenchida e cópias dos seguintes documentos: carteira de identidade (frente e verso); CPF; laudo médico para o candidato portador de deficiência, se for o caso; diploma (para candidatos graduados ou histórico/declaração atualizados e comprovante de matrícula do Instituto Federal ou da Universidade, quando se tratar de estudante universitário) e comprovante de curso ou de habilidade na área de apoio à docência, preferencialmente em alfabetização. No caso de conhecimentos específicos, é necessário que o candidato apresente documentos que comprovem suas habilidades (declarações, releases, portfólios, matérias de jornais e outros).

A prova de quinta-feira consistirá de 15 questões objetivas de Língua Portuguesa que versarão sobre tópicos básicos e gerais da Língua, como interpretação de texto, inferência e uso da norma padrão da Língua, totalizando 15 pontos.

A seleção destina-se ao preenchimento de vagas para assistentes de alfabetização voluntários a serem distribuídas em 13 escolas municipais, sendo 12 urbanas e uma em comunidade rural. São considerados os seguintes critérios para a seleção dos profissionais: ser brasileiro, ter idade mínima de 18 anos, no ato da inscrição; ter, no mínimo, formação de nível médio completo e possuir curso ou habilidade na atividade de apoio à docência. Poderão participar do processo: professores alfabetizadores das redes com disponibilidade de carga horária; professores das redes com disponibilidade de carga horária; estudantes de graduação preferencialmente em pedagogia ou licenciatura; profissionais com curso de magistério em nível médio; estudantes de cursos técnicos dos institutos federais ou das universidades públicas e particulares; pessoas com conhecimento comprovado na área de apoio à docência, preferencialmente em alfabetização.

Mais informações sobre o processo seletivo pelo edital publicado no site da Prefeitura ou pelo telefone da Secretaria de Educação 3322-4106.