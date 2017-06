Nessa terça-feira (21), o prefeito Eugênio Vilela recebeu da presidente da Câmara Municipal, Wilse Marques, um cheque no valor de R$150 mil. O recurso é proveniente de economia do Legislativo e está sendo devolvido à Prefeitura para que seja adquirido um veículo com 15 lugares para a Secretaria Municipal de Saúde.

Acompanharam Wilse os demais membros da mesa diretora da Câmara: os vereadores Cabo Cunha, Joice Alvarenga eMarcelo Fernandes. Já Eugênio estava com os secretários de Fazenda e de Saúde, Cleuton Lima e José Geraldo Pereira respectivamente.

A licitação para aquisição do veículo já está em andamento e a expectativa é de que, em breve, a Secretaria conte com mais esse recurso para realizar viagens intermunicipais.

“A frota da Secretaria de Saúde precisa ser renovada, alguns veículos estão em péssimas condições. Por isso, receber esse dinheiro da Câmara para comprar um veículo que auxiliará no transporte de formiguenses para exames e consultas em outras cidades é de fundamental importância. Agradeço à mesa diretora e aos demais vereadores por devolverem esse recurso e direcioná-lo à Saúde”,comentou o prefeito Eugênio Vilela.