A Prefeitura de Formiga repassou, nessa quarta-feira (31), o pagamento ao Conselho Comunitário de Segurança Pública (Consep) da primeira parcela, no valor de R$ 150 mil, referente ao projeto “Formiga de Olho”.

O projeto consiste no videomonitoramento de imagens geradas por câmeras estrategicamente distribuídas em regiões com altos riscos de ocorrência de criminalidade contra o patrimônio.

Ao todo, a atual gestão repassará R$300 mil para custeio das primeiras despesas com o projeto. A segunda parcela está prevista para ser quitada no dia 30 de setembro.

A verba destinada ao “Formiga de Olho” é oriunda do repasse antecipado de devolução feito pelo Legislativo formiguense à Prefeitura. “Este projeto é uma ferramenta importante para a preservação dos bens públicos. Agradeço ao presidente da Câmara Municipal, Evandro Donizeth, e à mesa diretora da Casa pela iniciativa de antecipação do repasse aos cofres do município”, comentou o prefeito Eugênio Vilela.

Várias cidades da região já contam com câmeras de videomonitoramento.