A Santa Casa de Caridade de Formiga e a Prefeitura assinaram um convênio neste mês com o objetivo de fortalecer a rede de urgência e emergência na especialidade de ortopedia de média complexidade. O acordo é por meio de cofinanciamento municipal de componente hospitalar da Rede de Urgência e Emergência da Região de Saúde de Formiga.

Anualmente, a Prefeitura repassará ao setor de ortopedia da instituição R$816.480 mil. O pagamento da primeira parcela foi realizado na quinta-feira (25). Somando este valor ao negociamento de dívidas herdadas de gestões anteriores e a repasses de subvenções, o Executivo estima repassar anualmente ao hospital, aproximadamente, R$3 milhões.

“A assinatura deste convênio tem significativa importância, pois a ortopedia é uma das clínicas que possui grande demanda. A possibilidade de termos um médico plantonista ajuda muito no tratamento dos pacientes e proporciona mais tranquilidade à população, uma vez que não haverá longa espera para os atendimentos. Ressalto que com este repasse da Prefeitura, teremos a tranquilidade de que os médicos que atuam no setor terão os seus salários quitados em dia”, explicou a gestora executiva da Santa Casa, Myriam Coelho.

IMPRIMIR