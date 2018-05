A Secretaria de Obras, por meio da Pavidez Engenharia retomou, nesta terça-feira (8), as obras da operação tapa-buracos na rua Abner Duarte, bairro Novo Horizonte.

A empresa foi a vencedora do processo licitatório para executar o serviço de recuperação das pistas de rolagem das vias em toda a cidade. Mas os trabalhos realizados na Abner Duarte foram duramente criticados pelos moradores após os serviços serem suspensos no meio do mês de abril, quando metade da rua ficou sem receber reparos.

Além disso, após chuvas, moradores perceberam que a colocação da massa asfáltica provocou desníveis na pista onde várias poças d’água se formaram.

A população que mora nas ruas adjacentes aguarda agora informações por parte da Prefeitura a respeito da realização da operação tapa-buracos nas outras vias que também estão em péssimas condições.