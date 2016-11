Da Redação

A Prefeitura retomou na segunda-feira (21) a poda e retirada de árvores mortas e doentes localizadas às margens do Rio Formiga.

O trabalho está sendo realizado na avenida Paulo Lins, onde segundo a administração, há árvores que apresentam riscos à população como ameaça de queda.

Por questão de segurança, o tráfego de veículos e pedestres foi interrompido no trecho da ponte dos Três Irmãos à ponte do Metralha. A interrupção da via está ocorrendo das 7h às 16h e deverá durar até sexta-feira (25).

De acordo com o secretário de Gestão Ambiental, Marcelo Senne, a legislação vigente está sendo totalmente cumprida, além disso, estão sendo tomados todos os devidos cuidados para a retirada das árvores. “No local será feita uma revitalização, com o plantio de novas árvores, de espécies adequadas para aquela área”, comentou o secretário.