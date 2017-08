Na manhã desta sexta-feira (25) a Santa Casa de Caridade de Formiga divulgou nota informando que a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal poderá fechar as portas.

Já nesta tarde, a Prefeitura de Formiga enviou nota à imprensa esclarecendo informações passadas pelo relações públicas, Kléber Vaz, membro da diretoria do hospital, a um programa de rádio local.

Na nota enviada pelo hospital, a Prefeitura não foi citada.

Confira a nota da administração municipal:

De acordo com a Prefeitura, “é importante ressaltar que a administração municipal possui dois convênios para repasse mensal de recursos ao hospital, sendo um no valor de R$108.900, para a manutenção do serviço de clínicas médicas, e outro de R$30 mil, para o serviço de raio-x. Os dois convênios são pagos religiosamente em dia, mediante prestação de contas por parte da Santa Casa de Caridade.

Ainda cabe informar que o prefeito Eugênio Vilela colocou como prioridades para seu mandato o pagamento em dia dos salários e do vale-alimentação dos servidores e dos convênios com o hospital. E assim está sendo desde o início da atual gestão”.

A Administração Municipal recebeu com perplexidade as informações de que havia questionamento quanto à participação da Prefeitura em um possível fechamento da UTI Neonatal do hospital.

A Prefeitura esclarece ainda que “Em nota emitida pela equipe médica da UTI e que está sendo repassada por redes sociais, é afirmado que, além de Formiga, outras 14 cidades utilizam os serviços da unidade, fato que demonstra que não cabe somente à Prefeitura de Formiga o dever de dar suporte ao hospital.

Na mesma nota, é dito que o Governo do Estado não repassa o valor do seu convênio há três meses. Então, ao invés de cobrar mais dinheiro da Prefeitura de Formiga, seria mais prudente perguntar ao Governo do Estado o motivo de os repasses não estarem sendo feitos, eis que os do município se encontram em dia.

Por fim, a Prefeitura destaca que a Santa Casa de Caridade é um hospital particular, então tem de ter ciência da sua própria gestão. Por isso, qualquer ilação que tente jogar nas costas da Prefeitura o fechamento da UTI Neonatal é uma irresponsabilidade que o prefeito e toda a Administração Municipal repudiam com veemência.

Compromisso com a saúde

A atual Administração Municipal reitera seu responsável compromisso com a saúde pública. Fato que comprova isso é a Prefeitura aplicar R$11.859.557,47 em manutenção e desenvolvimento das ações com a saúde em Formiga, valor que corresponde a 24,27% da receita municipal. Cabe ressaltar que a Emenda Constitucional 29 recomenda aplicação mínima de 15%. Ou seja, a Administração Municipal investe R$4.531.114,67 a mais do que a recomendação feita pela União.

Outro ponto que mostra a seriedade com que a atual gestão trata a saúde e a Santa Casa de Caridade é o pagamento de dívidas deixadas pela administração passada. Município e hospital já fecharam dois acordos para pagamento dos débitos. Um, no valor de R$300 mil, é referente a alugueis atrasados da antiga sede do Pronto Atendimento Municipal (PAM). O valor devido foi dividido em dez prestações de R$30 mil. Já foram pagas três parcelas, todas em dia.

O segundo acordo foi para o pagamento do serviço de raio-X. O débito de R$101.280 também foi dividido em dez parcelas, sendo que o Município já quitou cinco, todas na data correta.