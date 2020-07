Uma coletiva de imprensa foi realizada na tarde desta quinta-feira (9), solicitada pelo Instituto Anjos da Liberdade.

O instituto solicitou apoio ao Executivo junto ao Governo do Estado para a transferência de presos às Penitenciária de origem.

O encontro ocorreu no auditório do Cemap e contou com a presença da presidente estadual do Instituto, Carolina Pereira, o presidente da Associação Nacional da Advocacia Criminal (Anacrim-MG) Bruno de Melo Freitas e o advogado Eduardo Gonçalves, representando a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas (Abracrim).

De acordo com Carolina, o Instituto luta para que o cumprimento da pena se limite ao detento e não à família dele e nem a sociedade. “Essa é uma questão de segurança pública e é preciso somar esforços. Acredito que as famílias desses detentos estão buscando o apoio do prefeito nessa articulação para essas transferências”.