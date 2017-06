A Prefeitura de Formiga, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, organizou na terça-feira (27), uma reunião com lideranças do município e representantes do Governo Estadual para debater a implantação de uma incubadora de empresas na cidade.

O encontro ocorreu no campus do IFMG em Formiga e contou com a presença de representantes do Governo Estadual, como o chefe de gabinete da Secretaria Geral do Governo do Estado, Sheldon Almeida; da coordenadora do curso de ciências da computação do Unifor-MG, Cristina Valadares; do contador Waltercides Montijo, que representou a Acif/CDL; de professores do IFMG e do diretor-geral Washington Santos Silva; do vereador Sidney Ferreira; de membros do Sebrae; do prefeito Eugênio Vilela e de representantes das secretarias de Desenvolvimento Econômico, de Educação, de Comunicação e de Desenvolvimento Humano.

Durante a reunião, foi discutido e formado um grupo de trabalho para atuar junto ao Estado, com o intuito de desenvolver em Formiga uma incubadora de Startups para empresas de cunho tecnológico, utilizando como base o programa Minas Digital, do Governo Estadual.