A Prefeitura de Formiga está trabalhando junto ao Hemominas para instalar um Posto Avançado de Coleta Externa (Pace) de sangue na cidade.

Atualmente, os doadores têm de viajar até Divinópolis, onde existe um Hemocentro, para fazer a doação de sangue. Dezenas de pessoas fazem o trajeto entre as duas cidades mensalmente, o que prova que Formiga tem potencial para ter seu próprio local de coleta.

O secretário de Saúde, José Geraldo Pereira e a assessora técnica do SUS, da Secretaria Municipal de Saúde, Vitória Márcia Garcia, estiveram na sede do Hemominas em Belo Horizonte na manhã desta quinta-feira (10), para dar início aos trabalhos.

Os representantes formiguenses se reuniram com o diretor técnico científico, Fernando Basques, que deu as instruções necessárias. Também participou da reunião o chefe de gabinete do deputado estadual Inácio Franco, Cláudio Brandão.

Dentre as exigências do Hemominas estão um espaço adequado para a realização do procedimento e uma equipe de saúde devidamente capacitada. O próximo passo é a elaboração de um projeto que deve ser apresentado à entidade para que os trabalhos tenham continuidade.

“Vamos nos empenhar ao máximo para conseguirmos mais essa vitória para Formiga. Sabemos do senso de solidariedade dos formiguenses e queremos dar esse presente para essa população tão participativa”, disse o secretário José Geraldo.