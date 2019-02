Na tarde dessa sexta-feira (15), o portal confirmou com o Secretário de Desenvolvimento Humano, Jaderson Teixeira, o retorno às atividades das três funcionárias da pasta (duas assistentes sociais e uma psicóloga), que atendem nos Centros de Atenção do município.

Com a medida salutar e necessária, a administração não incorre no erro de descumprimento de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado em 2018 com a interveniência da Justiça, o que se não observado, certamente resultaria em prática de improbidade administrativa.

O TAC em questão proíbe que servidores que compõem as equipes básicas dos Centros de Referência em Assistência Social, como é o caso das servidoras, sejam exonerados antes da realização de concurso o público, para evitar o desfalque do quadro de profissionais que mantém os serviços dos órgãos.

As servidoras Graziele de Paula Alves (assistente social – Cras III); Sheila Cristina Silva Campos (assistente social Creas) e Jéssica de Souza Moreira (psicóloga Cras IV), após dois dias de afastamento, retomaram às atividades nessa sexta-feira. Por ordem da Supervisora do Sistema Único de Assistência Social (Suas) da secretaria, Lindamar Azarias, as coordenadoras dos centros foram informadas que deveriam avisar as servidoras de que as mesmas não seriam exoneradas.