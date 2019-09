Pelo menos 18 Prefeituras do interior de Minas estão com inscrições abertas para concursos públicos. No total, são ofertadas 1.216 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade.

Só a cidade de Nova Serrana oferece 391 vagas para a área de educação. A remuneração varia de R$ 1.242,41 a R$ 3.430,72.

O salário chega a R$ 12 mil em Santana do Paraíso, no Vale do Rio Doce. O vencimento será pago para o cargo de médico. O município ainda tem postos para advogado, assistente social e artesão.

No ranking de melhores remunerações aparecem as cidades de Inconfidentes (Sul de Minas) e Palma (Zona da Mata), que pagam, respectivamente, R$ 9.489,45 e R$ 9 mil, também para o cargo de médico.