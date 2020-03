Anualmente, a Secretaria de Cultura promove a premiação dos “Superleitores”. O objetivo do evento é homenagear os leitores que se destacaram no ano anterior.

A atividade, que é coordenada pelas Bibliotecas Públicas Municipais, será realizada no dia 26 de março, no auditório do Colégio Santa Teresinha, a partir das 19h.

A cerimônia é aberta a toda comunidade formiguense.