O primeiro-ministro da Grécia, Kyriakos Mitsotakis, pediu aos ministros de seu governo e aos deputados da sua base de apoio que doem a metade de seus salários dos próximos dois meses para o combate ao coronavírus.

“Somos todos iguais diante da ameaça à saúde. Mas, para combatê-la, cada um deve participar de acordo com suas próprias forças”, afirmou Mitsotakis.

De acordo com informações do portal G1, ele também fez um apelo para “que o mundo político do país se posicione prioritariamente em solidariedade” em uma tentativa de motivar a oposição a tomar a mesma iniciativa.

O pedido teve eco imediato e a nova presidente da Grécia, Katerina Sakellaropulu, decidiu doar metade de seu salário “devido às difíceis circunstâncias financeiras em que o país se encontra por conta da pandemia de coronavírus”, segundo um comunicado.

O partido opositor de esquerda Syriza considerou que essa contribuição deveria ser “obrigatória e não opcional, já que os empregados que perderam metade de seus salários não tiveram opção”.