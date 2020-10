Considerando a importância da promoção, do incentivo e do reconhecimento das boas práticas ambientais realizadas por instituições públicas; empresas; instituições educacionais e organizações não governamentais em Formiga, foi lançado, por meio da Secretaria de Gestão Ambiental, o Prêmio “Saint-Hilaire de Boas Práticas Ambientais”.

O intuito é identificar, difundir e estimular a realização de ações sustentáveis na realização de programas e atividades de caráter socioambiental, dando visibilidade aos trabalhos de sucesso.

O edital de convocação foi publicado no site oficial da Prefeitura de Formiga, confira também aqui. O período de inscrição tem início na próxima segunda-feira (26).

Para concorrer é necessário preencher formulário de inscrição (disponibilizado no edital) e apresentar arquivos digitais que comprovem as atividades desenvolvidas.

O material deverá ser entregue na sede da Secretaria Municipal de Gestão Ambiental, localizada à rua Coronel José Gonçalves D’Amarante, 134, no Centro. As inscrições se encerram no dia 27 de novembro, às 15h59.

Categorias

A. Institucional Pública;

B. Empresarial;

C. Estudantil;

D. Organizações Não Governamentais;

A comissão julgadora selecionará uma única atividade em cada categoria. Os vencedores serão contemplados com um certificado válido por um ano, garantido o direito de ampla publicidade e gozo de eventuais benefícios.

O primeiro colocado de cada categoria receberá, também, um troféu confeccionado exclusivamente para o prêmio e R$1 mil em dinheiro.

O resultado do concurso será divulgado no dia 11 de dezembro, em cerimônia especial que terá o local e o horário divulgados posteriormente.

Fonte: Decom