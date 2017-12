Nesta terça-feira (12) a Secretaria de Estado de Esporte (Seesp) irá homenagear atletas, técnicos e outras personalidades que contribuíram para a visibilidade do esporte mineiro no estado, no Brasil e no mundo.

A solenidade será realizada no auditório da Escola Estadual Governador Milton Campos, em Belo Horizonte.

O evento contará com a participação atleta do Minas Tênis Clube e da Seleção Brasileira de Vôlei, Rosamaria Montibeller, e o coordenador da equipe de vôlei masculino do Minas Tênis Clube e ex-atleta da Seleção Brasileira, Carlos Alberto Castanheira, o Cebola.

Já o paradesporto estará representado por Leonardo Flávio de Oliveira, técnico da Seleção Brasileira de Tênis em Cadeira de Rodas, e pela velocista, Terezinha Guilhermina, medalhista de ouro, prata e bronze nas Paralimpíadas de Atenas 2004, Pequim 2008, Londres 2012 e Rio 2016.

Além de esportistas, durante o evento anual também serão premiados membros da sociedade civil, gestores municipais e entidades que se destacaram nos programas esportivos do Governo de Minas Gerais no decorrer de 2017 e/ou que contribuíram com o fomento do esporte no estado.

O secretário de Estado de Esportes, Arnaldo Gontijo, pontua que as homenagens serão uma amostra do potencial dos mineiros. “Essa é uma forma de agradecer àqueles que se dedicam ao esporte como ferramenta de inclusão social, melhoria de qualidade de vida e atração de investimentos”, afirma. Ainda de acordo com o secretário, o evento também objetiva ser uma vitrine de talentos, a fim de mostrar para sociedade os jovens que estão iniciando e despontando em diferentes modalidades.

Seminários

Antes da premiação, a Seesp também irá realizar, no mesmo local, Seminários de Avaliação dos Jogos do Interior de Minas (Jimi) e dos Jogos Escolares de Minas Gerais (Jemg), promovidos em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SEE). A proposta é definir os regulamentos e outros trâmites para a edição de 2018.

Mais sobre inscrições e outros detalhes: clique aqui.

IMPRIMIR