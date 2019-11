O passageiro Rajan Mahbubani, de 48 anos, foi preso após usar um “truque” para obter tratamento preferencial no Aeroporto Internacional Indira Gandhi, em Nova Délhi, índia.

Segundo informações do site norte-americano CNN Travel, o homem vestiu o uniforme de um piloto da companhia Lufthansa para enganar os funcionários do aeroporto, ultrapassar as barreiras de segurança do local e conseguir assentos melhores na aeronave.

O homem, que teve a façanha comparada à do personagem de Leonardo DiCaprio no filme “Catch Me If You Can” (Prenda-me se for capaz) (2002), acabou sendo pego no portão de embarque, prestes a embarcar em um voo da AirAsia de Delhi para Kolkata, e preso.

Sanjay Bhatia, vice-comissário de polícia do aeroporto, disse à CNN que um funcionário da Lufthansa alertou à segurança do aeroporto que “um passageiro suspeito estava se passando por um capitão da companhia aérea Lufthansa”.