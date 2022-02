Com objetivo de desarticular uma quadrilha especializada no furto e revenda de dormentes da VLI, empresa de transporte ferroviário, a Polícia Civil (PC) de Campos Altos, com o apoio da PC de Ibiá, prendeu, nessa quinta-feira (10), dois suspeitos.

Um deles, de 50 anos, foi detido em Campos Altos, e o outro, de 51, em Ibiá, ambas cidades da microrregião de Araxá, no Alto Paranaíba.

Segundo informações do delegado regional, Vitor Hugo Heisler, eles são suspeitos de furtar e revender os dormentes, sendo que cada um dos objetos era comercializado por R$ 100. Dormentes de trens são elementos que são instalados nas vias ferroviárias para suportar as cargas dos trens.

No momento das prisões dos suspeitos, não foram localizados dormentes.