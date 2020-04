Se a participação do presidente Jair Bolsonaro em ato antidemocrático nesse domingo (19) causou enorme desconforto entre os integrantes da ala militar, na área técnica do Ministério da Saúde o episódio foi visto com preocupação.

Isso porque, em meio à pandemia do novo coronavírus, o gesto de Bolsonaro de participar de uma manifestação com aglomeração de pessoas causou uma saia-justa ao novo titular da Saúde, ministro Nelson Teich.

No sábado (18), Bolsonaro já havia cumprimentado pessoas que participavam de um ato em frente ao Palácio do Planalto. Ao estimular a flexibilização do isolamento social, o presidente vai contra todas as recomendações científicas da própria Organização Mundial da Saúde (OMS) e da área técnica do próprio ministério.

Até mesmo ministros de outras áreas ficaram em alerta com a situação. A percepção é que o silêncio de Nelson Teich não pode ser eterno e que ele será cobrado pelo gesto presidencial em entrevista coletiva. Até o momento, o novo ministro tem fugido de entrevistas.