Da Redação

A convite do prefeito, Eugênio Vilela, o chefe do Executivo de Campo do Meio e atual presidente da Associação dos Municípios do Lago de Furnas (Alago), Robson Machado de Sá esteve na manhã desta quarta-feira (29) em Formiga para que unidos, os dois prefeitos possam trabalhar na mobilização de lideranças em prol da aprovação de propostas legislativas que tramitam na Assembleia de Minas e no Senado, com o intuito de viabilizar o multiuso das águas do Lago de Furnas.

Como resultado do encontro, que também contou com a presença do secretário executivo da Alago, Fausto Costa, foi elaborado um ofício que será encaminhado a todos os prefeitos do entorno do Lago de Furnas para que pressionem suas bases de apoio na ALMG, visando a aprovação da PEC 52 de autoria do deputado Professor Cleiton/PSB e do projeto de lei 3480 de autoria do senador Rodrigo Pacheco /DEM.

Em entrevista ao portal Últimas Notícias, Robson Machado de Sá comentou sobre as iniciativas populares, como “Pró Furnas 762”, “Todos por Furnas”, dentre outros, em prol do estabelecimento de cota mínima para o Lago de Furnas e de Peixoto. “Eu vejo este momento com otimismo. Eu considero importante essa mobilização política que está ocorrendo, mas, sem dúvida, a mobilização da população faz toda a diferença. Eu não tenho nenhuma dúvida de que só com a participação popular vamos conseguir pressionar as autoridades competentes para que se sensibilizem diante desse problema que temos enfrentado há anos (baixa do lago)”, comentou.