Uma portaria assinada pelo presidente da Câmara Municipal, Evandro Donizeth da Cunha (Piruca/PSL), e que será publicada nesta quarta-feira (25), determina que a próxima reunião do Legislativo será antecipada. Ela ocorrerá na próxima quinta-feira (26), às 17h.

Também será publicada amanhã uma outra portaria. Ela determina ponto facultativo na Câmara Municipal de Formiga no dia 30 de abril, segunda-feira, véspera do feriado de 1º de maio, Dia do Trabalho.