Nessa sexta-feira (1º) a presidente da Câmara, Wilse Marques, se reuniu com o secretário de Saúde de Formiga, José Geraldo Pereira, com a secretária adjunta da pasta, Denise de Menezes Mota e com a responsável pelo Setor de Regulação, Ana Lúcia de Souza Consentino para buscar informações sobre o repasse antecipado que o Legislativo fez ao Executivo para a compra de um veículo utilitário de 16 lugares.

O secretário de Saúde informou que a licitação para a compra do veículo foi concluída na terça-feira (29), sendo um veículo Van, teto alto, 0 km, com capacidade para 15 passageiros e que em aproximadamente 10 dias o utilitário será entregue pela empresa.

A presidente da Câmara destacou que a participação dos dez vereadores, visando a economia da Casa foi importante para essa devolução antecipada à Prefeitura. “É muito importante o Legislativo trabalhar junto com a Prefeitura para suprir as demandas que a população necessita, principalmente para atender aqueles que necessitam de tratamento de saúde”, disse.