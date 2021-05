Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19 no Senado Federal, Omar Aziz (PSD) acatou pedido do senador Humberto Costa (PT) para que o depoimento do ex-secretário de Comunicação de Jair Bolsonaro (sem partido) Fabio Wajngarten seja encaminhado ao Ministério Público.

O órgão vai analisar se ele mentiu durante as tratativas na comissão nessa quarta-feira (12). “É importante que o Ministério Público averigue se o depoente infringiu o Código Penal, oferecendo a esta Comissão Parlamentar de Inquérito falso testemunho ou falsa perícia”, escreveu o petista no despacho. “CPI não pode ser objeto de uma desmoralização”, concluiu.

Durante a sessão, Wajngarten foi questionado por vários senadores – inclusive o relator, Renan Calheiros (MDB) – por declarações que foram desmentidas durante o depoimento. O emedebista chegou a pedir prisão em flagrante do ex-secretário.

Fonte: O Tempo