O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), suspendeu a sessão desta quarta-feira (26) logo no início e chamou os senadores que compõem a comissão para uma reunião ‘secreta’.

“Eu vou suspender a reunião e nós temos uma reunião na sala 7. Eu peço aos senadores para que a gente possa se dirigir lá e fazer uma reunião secreta da comissão, pode ser? Na sala 7 aqui”, disse Aziz.

Não há depoimento marcado para a CPI nesta quarta. A previsão é de que a comissão vote requerimentos para convocações de autoridades.

Há pedidos de convocação de governadores e prefeitos, como querem os aliados do presidente Jair Bolsonaro. Também estão na pauta a convocação de integrantes do segundo escalão do Ministério da Saúde e as reconvocações do ex-ministro Eduardo Pazuello e do ministro Marcelo Queiroga.