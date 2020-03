O presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Flávio Roscoe disse, em áudio enviado a contatos, que está com coronavírus. De acordo com o portal G1, a informação não foi confirmada pela assessoria de imprensa da Fiemg, mas a reportagem teve acesso ao áudio.

Roscoe esteve recentemente em Miami. Ele disse ter recebido os resultados do exame na tarde dessa segunda-feira (16). No áudio, o presidente da Fiemg disse estar bem, apenas com uma tosse. E que mulher e filha, que convivem com ele, também fizeram o exame, mas o resultado foi negativo para as duas.

“De fato precisamos tomar algumas medidas de precaução, como evitar reuniões, entre outras atitudes que a Fiemg vem tomando no estado, inclusive, defendendo pontos para reduzir o impacto econômico”, disse.

Flávio Roscoe afirmou que deve trabalhar em esquema de home office até dia 20 ou 21.