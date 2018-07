Redação Últimas Notícias

Na quarta-feira (25) a Fiemg Regional Centro-Oeste realizou a solenidade de posse do presidente da entidade,o empresário formiguense Paulo César Rodrigues da Costa (Paulinho da Fidalga) e do diretor, o divinopolitano Marcelo Marcos Ribeiro.

A solenidade foi realizada na sede da Fiemg em Divinópolis e contou com a presença de autoridades federais, estaduais e municipais, dirigentes de entidades de classe de todo Estado, empresários e ainda do presidente da Federação, Flávio Roscoe Nogueira.

Durante os discursos,grande parte dos oradores comentou sobre as altas cargas tributárias que dificultam os investimentos, a geração de emprego e provocam o encerramento das atividades de diversas empresas em Minas Gerais e no país. Também foram abordadas a má aplicação dos recursos arrecadados por meio de impostos e taxas e a burocracia que dificulta a abertura e ampliação de indústrias.

Paulo César frisou que em sua gestão continuará o trabalho da Regional de buscar o fortalecimento das indústrias além de tornar a região atrativa para abertura de novas empresas. Ele ressaltou que a Fiemg Regional Centro-Oeste está entre as mais importantes regionais do Estado e que fará de tudo para manter esta posição. “Trabalharemos com dedicação para o desenvolvimento do setor industrial de nossa região”, finalizou.

O deputado federal Domingos Sávio/PSDB, que tem atuado com destaque na defesa dos interesses da indústria mineira,também fez uso da palavra, prometendo ao presidente da Fiemg Flávio Roscoe, cerrar fileiras no Congresso Nacional com o intuito de bloquear as iniciativas que possam prejudicar o desenvolvimento e o apoio à indústria mineira.