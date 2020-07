Da Redação

No final de semana passado se tornou pública a pré-candidatura de atual vereadora Joice Alvarenga (prefeita)/PT e Antônio Luiz Borges – Tunico Contador (vice)/ Cidadania.

Nessa quinta-feira (22), em entrevista ao Últimas Notícias, Joice disse que o grupo que acredita na candidatura dela está trabalhando no fortalecimento das relações entre PSB, Psol e PT e que na quarta-feira (22), se reuniu com a executiva do Partido dos Trabalhadores (PT), nessa quinta-feira (23) pela manhã com a executiva do Partido Socialismo e Liberdade (Psol) e a noite estaria reunida com militantes do partido dela.

Joice ainda afirmou que a confirmação da chapa com Tunico está nas mãos do partido Cidadania.