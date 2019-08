O presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Ampliada Oeste Para Gerenciamento dos Serviços de Urgência e Emergência – CIS-URG Oeste e prefeito de Carmo do Cajuru, Edson Vilela, esteve nessa sexta-feira (30), na sede da instituição, em Divinópolis, para fazer a entrega de uma Unidade de Suporte Básico (USB) ao secretário executivo, José Marcio Zanardi, e ao coordenador de Frotas, Arthur Medeiros.

A nova ambulância ficará no pátio do Consórcio em Divinópolis, como unidade reserva do Samu. Ela entra no lugar da unidade reserva que substituiu a USB 024, pois essa teve perda total após um acidente com um ônibus de transporte coletivo, ocorrido na madrugada de 22 de maio de 2019.

Com a chegada da nova unidade, o Consórcio passa a ter 36 ambulâncias, destas, 24 Unidades de Suporte Básico (USB) e 7 Unidades de Suporte Avançado (USA), totalizando 31, estão em circulação e 5 são reservas para substituição das em atividade, quando é necessário fazer alguma manutenção.

“Estamos trabalhando para conseguir mais viaturas e renovar a frota para atender bem a população.”, destacou o presidente Edson Vilela.