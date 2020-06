A Polícia Civil informou, nesta quarta-feira (3), que foi aberto um inquérito para investigar o caso em que o presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes do Alto São Francisco, Dirceu Costa, foi alvo de tiros enquanto fazia trabalho de campo no Rio São Francisco, em Doresópolis, dia 17 de maio.

De acordo com informações do portal G1, Dirceu disse que estava com uma colaboradora do comitê coletando amostras para um trabalho no rio quando teve a embarcação atingidas por dois disparos.

O presidente afirmou que divulgou fotos de animais mortos devido à caça predatória na região o que pode ter sido a causa do crime. Segundo o registro da Polícia Militar, Dirceu disse ter sido informado que seria vítima de uma emboscada.



O crime

Dirceu disse que estava fazendo as coletas no rio São Francisco, próximo ao ponto conhecido como Igrejinha, e chegou a ouvir pessoas conversando dentro da mata.