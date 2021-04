Thomas Bach, presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), disse nesta quarta-feira (28) que entende totalmente a decisão de declarar um estado de emergência em Tóquio para combater a pandemia de coronavírus e que está comprometido a realizar uma Olimpíada segura e bem-sucedida.

Bach falava no início de uma reunião com os organizadores da Tóquio 2020 para finalizar a segunda edição dos “manuais” de regras dos Jogos de Verão a menos de três meses do evento e no momento em que o Japão enfrenta uma disparada de casos de coronavírus.

Partes do país, inclusive a capital, foram sujeitas a mais um estado de emergência no final de semana, e a maior parte do público japonês acha que a Olimpíada, adiada em 2020 por causa da pandemia, deveria ser cancelada ou remarcada novamente.