Com contratos até dezembro deste ano, o goleiro Fábio e o técnico Vanderlei Luxemburgo, terão seus vínculos renovados para a temporada 2022. Foi o que o revelou o presidente Sérgio Rodrigues, em entrevista ao programa Globo Esporte, da TV Globo.

“A gente já está bem conversado, já falamos muito sobre o trabalho conjunto para o ano que vem”, disse o mandatário celeste.

Fábio é o jogador que mais vezes vestiu a camisa celeste. Na derrota contra o Avaí, pela 31ª rodada da Série B, completou 969 jogos. Com a permancência na Toca da Raposa na próxima temporada, o capitão do Cruzeiro irá alcançar a marca dos 1.000 jogos pelo clube.

Já Vanderlei Luxemburgo, sexto treinador na ‘Era Sérgio Santos Rodrigues’, já havia dito em outras oportunidades o desejo de continuar no comando da equipe para a próxima Série B. Luxa está perto de completar um turno como técnico da Raposa, acumulando seis vitórias, oito empates e duas derrotas, em 17 jogos.

O presidente do Cruzeiro também confirmou que os salários atrasados, tanto do departamento de futebol, quanto dos setores social e administrativo do clube, serão pagos até o final desta semana, quitando uma dívida de R$ 9 milhões de reais.

Sérgio Rodrigues ainda explicou que a origem do dinheiro será divulgada aos torcedores em breve, assim que a transação for concretizada. No entanto, ao que tudo indica, o aporte financeiro foi mesmo viabilizado por um grupo de empresários cruzeirenses, entre eles, Pedro Lourenço, do Supermercados BH, principal investidor do clube.

Fonte: Itatiaia