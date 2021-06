O presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, concedeu entrevista exclusiva ao programa Bastidores, da Itatiaia, nessa terça-feira (1). Dentre os diversos assuntos abordados, o dirigente foi perguntado sobre quais características deve ter o futuro diretor de futebol do clube, cargo vago desde a saída de André Mazzuco, que acertou com o Santos.

Sérgio Rodrigues colocou como fator preponderante para a escolha do profissional o conhecimento deste sobre o mercado do Campeonato Brasileiro Série B. O presidente da Raposa também definiu que o novo diretor tenha em sua carreira uma trajetória de “sucesso e signifique acesso ou título”.

“Tem que ser um diretor que tenha o conhecimento da divisão [Série B], claro. Isso para nós é importante. Que, de preferência, tenha sucesso, que signifique título ou acesso. E um diretor que compreenda a nossa filosofia de jogo, concorde com ela e nos ajude a desenvolvê-la. Pra mim isso é fundamental. Tem alguns nomes que estamos conversando”, explicou

“Se chegar um diretor dizendo que não acredita nesse modelo de jogar pra frente, de posse de bola, etc. e tal, realmente não vai de acordo com aquilo que a gente desenvolve hoje. Se a gente conseguir, e acho que vamos conseguir, alguém que compreenda, acredite e confie neste modelo de jogo, que conheça a divisão e tenha esse histórico de sucesso, será fundamental para fazer parte do time”, concluiu.

Ainda nessa terça (1), a reportagem da Itatiaia apurou que Rodrigo Pastana, atual diretor do CSA, se aproximou de um acordo para ser o novo dirigente do Cruzeiro.

Pastana preenche, em termos de histórico de acessos, ao requisito exigido por Sérgio Rodrigues. O atual diretor do CSA coleciona cinco ascensões da Série B para a Série A: Grêmio Barueri (2008), Criciúma (2012), Figueirense (2013), Paraná (2018) e Coritiba (2019).

