Paulo Coelho*

Apesar de ter sido vetado pelo prefeito Eugênio Vilela o projeto de Lei 166/2018, de autoria da vereadora Joice Alvarenga, após a derrubada do veto em sessão ordinária do dia 9 de julho e com o fim do prazo legal, resultou na Lei 5306/2018, promulgada na sexta-feira passada (13), pelo presidente do Legislativo, o vereador Evandro Donizeth da Cunha (Piruca).

Como publicado na semana passada, com exclusividade pelo Nova Imprensa, o Executivo, mantendo seu posicionamento anterior, pretende ingressar no Judiciário com uma ação para anular a Lei, por entender que ela trará ônus para o caixa do município.

Relembrando

A proposta de Joice Alvarenga foi levada à apreciação do plenário na reunião de 4 de junho e foi aprovada por unanimidade. O objetivo da vereadora ao apresentar o projeto foi o de acabar com cobranças sem aviso prévio aos contribuintes devedores e evitar possíveis injustiças, como cobranças a pessoas que estão adimplentes. Em sua fala durante a discussão do projeto em plenário, Joice disse: “Chegou ao conhecimento desta Casa de Leis que as cobranças pelo protesto ou pela execução judicial realizadas pela atual administração municipal têm surpreendido os contribuintes devedores, que alegam não terem recebido notificação prévia da dívida, para, antes dessas ações, terem a oportunidade de quitar seus débitos com o município. Mais preocupante que isso, há casos de cobrança indevida, quando o contribuinte se encontra, na realidade, adimplente”.

Ponto principal da lei

O ponto principal do projeto obriga a Secretaria Municipal de Fazenda a comunicar previamente ao devedor sobre a sua situação de inadimplência com o fisco municipal, fixando o prazo de 30 dias para o devedor quitar sua dívida, antes que seja ajuizada a cobrança por meio de protesto ou de ação judicial.