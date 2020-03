O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), criticou em nota neste domingo (15) o estímulo à “aglomeração de pessoas nas ruas” em meio à crise do novo coronavírus.

O texto divulgado não cita nominalmente as manifestações em capitais como Brasília, São Paulo e Rio. O presidente Jair Bolsonaro participou do ato na capital federal, e chegou a apertar a mão de apoiadores no Palácio do Planalto – desrespeitando a recomendação de “monitoramento” até o próximo exame de sangue.

Na nota, Alcolumbre diz que a gravidade da pandemia “exige de todos os brasileiros, e inclusive do presidente da República, responsabilidade”. O presidente do Senado também declara que “convidar para ato contra os Poderes é confrontar a democracia”.

Em fevereiro, Bolsonaro divulgou um vídeo, por WhatsApp, convidando apoiadores para a manifestação deste domingo. O ato gerou fortes críticas de ministros do Supremo Tribunal Federal, organizações e parlamentares.