O presidente do Tatame do Bem, Rodrigo Assalin receberá dois atletas do karatê, em uma live, marcada para esta quarta-feira (1º), a partir das 20h.

Os convidados são Gilberto Jr., o Juninho da MRA e Kélcio Jhonnys, o Mestre Kélcio

Com o tema Semeando campeões, karatê Shotokan Estilo de Vida, Rodrigo abordará a história do karatê em Formiga e a participação dos dois atletas que, em fases diferentes da carreira, se destacam pela técnica e também pelo trabalho social realizado no município. A transmissão vai acontecer no Instagram do projeto @tatamedodobem_oficial.

Gilberto Júnior é professor de karatê na unidade 2 do Tatame do Bem. Ele tem 28 anos e iniciou no esporte no ano de 2009. É graduado faixa roxa estilo Shotokan CBKI e FMKI e atleta competidos Kata e Kumite pela FMKI e CBKI.