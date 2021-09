A Associação dos Municípios do Lago de Furnas (Alago) fará uma reunião extraordinária nesta sexta-feira (17), às 9h, em Alfenas, com os presidentes da Eletrobras, Rodrigo Limp, e de Furnas, Clóvis Torres.

A presença dessas autoridades foi articulada pelo diretor jurídico do Senado, Alexandre Silveira, a pedido do presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco.

O prefeito de Formiga, Eugênio Vilela, o jornalista/ambientalista, Paulo Coelho e Tadeu Alencar, representarão a União dos Empreendedores do Lago de Furnas e Peixoto (Unilagos), e confirmam também a presença de outros interessados na defesa dos interesses que lá serão discutidos, como o vereador Flávio Couto.

Na pauta da reunião estarão a escassez de água na represa, a crise hídrica e a manutenção da cota mínima de 762 metros acima do nível do mar.