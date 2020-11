O Presídio de Três Corações (MG) vive um surto de coronavírus. Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, são 39 contaminados. Todos estão assintomáticos ou com sintomas leves da Covid-19 e são acompanhados pelas equipes de Saúde.

Segundo o secretário adjunto de Saúde, Rachid Gadbem Neto, os infectados incluem detentos e funcionários. “No início do mês de outubro, a secretaria de Saúde foi notificada pela administração prisional do nosso município, com alguns casos suspeitos de Covid-19. Prontamente a secretaria deslocou a equipe de epidemiologia para a penitenciária e começamos a fazer os testes”, explicou.

“Começaram a ser detectados tanto na parte de funcionários, com agentes penitenciários, e detentos. Mas a grande maioria dos casos assintomáticos. Nos casos sintomáticos, prontamente foram isolados; dentro da própria penitenciária foram criados os locais de quarentena”.

Neste momento, segundo Rachid, ainda há casos com a doença ativa, que seguem na quarentena. Nenhum precisou de atendimento hospitalar.