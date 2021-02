A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu nessa quarta-feira (24), no bairro Caiçara, região Noroeste de Belo Horizonte, um homem de 28 anos suspeito de estuprar e extorquir pelo menos dez vítimas na capital e em Uberlândia, no Triângulo. Ele usava perfis falsos nas redes sociais para cometer os crimes.

Em coletiva de imprensa nessa quinta-feira (25), o delegado Wagner Sales, titular do 1º Departamento de Polícia Civil, explicou como o jovem agia. “Esse indivíduo monta um perfil falso no Instagram, geralmente se passando por Fernanda Mendes, uma mulher jovem e bonita, para atrair suas vítimas”, contou.

O homem, então, conversava com alguns usuários da rede social e depois passava a utilizar o WhatsApp para se comunicar. Nessas trocas de mensagens, ambos mandavam fotos e vídeos íntimos, no entanto, as imagens que ele compartilhava eram dessa suposta Fernanda.

“Passa para um terceiro momento, que é o encontro com essas vítimas, que normalmente são homens e de um perfil mais jovem. No encontro, achando que vão encontrar com essa Fernanda Mendes, aparece o suspeito. Ele se identifica como sendo irmão da Fernanda e dizendo que ela é menor de idade”, explicou o delegado.