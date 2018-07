As 17 pessoas presas em uma operação de combate ao crime organizado em três cidades do Centro-Oeste mineiro, em agosto de 2017, foram condenadas a mais de 220 anos de prisão.

O promotor de justiça Alderico de Carvalho Junior informou que a decisão judicial foi publicada na terça-feira (24) e a pena informada é uma somatória das condenações de todos os envolvidos, sendo que a menor delas prevê quatro meses de reclusão e a maior, 23 anos e 9 meses.

Segundo o promotor, a decisão é passível de recurso mas, dos 17 sentenciados, 15 já estão presos desde a realização da operação. As outras duas pessoas setenciadas são mulheres que terão o direito de recorrer em liberdade por terem filhos pequenos.

Alderico informou, ainda, que os presos atuavam em três escalões do tráfico: alguns eram grandes fornecedores e gerenciadores de distribuição de droga entre os pontos de venda; outros eram responsáveis pela entrega da droga e recolhimento do dinheiro da venda.

Durante a operação, as polícias Militar e Civil, além do Ministério Público de Nova Serrana, cumpriram 29 mandados de busca e apreensão e nove de prisão em Nova Serrana, Conceição do Pará e Perdigão.

Com os presos foram apreendidas cinco armas de fogo, 11 aparelhos celulares, 27 munições de diversos calibres, uma balança de precisão, cinco colares de ouro e prata, quatro porções de maconha e aproximadamente R$ 18 mil em dinheiro e R$ 8.840 em cheques.