A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, por meio do Ministério do Turismo, convoca as pessoas prestadoras de serviço turístico para fazerem o cadastro no “Cadastur”.

Podem se cadastrar pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor de turismo, fazendo com que o negócio se formalize e legalize juntamente ao Ministério do Turismo.

Com o Cadastur, o Ministério do Turismo oferece diversos benefícios para os cadastrados como oportunidades de qualificação, acesso aos programas e eventos do MTur, apoio online e informações exclusivas e acesso a linhas de financiamento.

O cadastro, que é gratuito, não gera imposto e nem outros custos, e pode ser feito no link.