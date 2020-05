O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Formiga (Previfor) tem novo superintendente. Ronaldo Cândido da Silva foi nomeado e assumiu a autarquia nessa segunda-feira (18).

Na manhã desta terça-feira (19), o prefeito Eugênio Vilela e a diretora jurídica do Gabinete, Adriana Prado, estiveram na sede do Previfor para uma visita de cortesia ao novo titular. O encontro contou com a presença do tesoureiro do Instituto, Márcio Amarante.

Ronaldo Silva é graduado em administração com ênfase em sistema de informação. O novo superintendente tem pós-graduação em Gestão Estratégica de Finanças e MBA em Gestão de Cooperativas de Crédito.

Ele já esteve à frente do Previfor e atuou, também, como gerente de cooperativa de crédito e de agência bancária.