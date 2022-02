As chuvas continuarão em Belo Horizonte neste fim de semana. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o céu ficará nublado e com pancadas de chuva a qualquer momento na capital até domingo (13). O mesmo acontece no interior de Minas Gerais.

Em Belo Horizonte, a temperatura mínima desta sexta foi de 16,8ºC e a máxima prevista é de 25ºC. A Defesa Civil da cidade emitiu um alerta para temporais de até 40 milímetros.

Neste sábado (12), as temperaturas na cidade vão variar entre 16ºC e 26ºC e a previsão se mantém para domingo. Na próxima semana as chuvas continuarão na capital.

No interior do Estado também haverá chuva no fim de semana. Nesta sexta-feira, a temperatura mínima de Minas ocorreu em Barbacena, no Campo dás Vertentes, que registrou 16,4ºC e máxima no Vale do Jequitinhonha, com 35ºC.