O calor continua em Belo Horizonte, nesta quarta-feira (30), e os termômetros podem chegar a 35ºC na capital mineira. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), não há previsão de chuva e a umidade relativa do ar ficará torno de 20%.

“Belo Horizonte tem céu claro, máxima de 35ºC e mínma de 20ºC, sem chuva. O tempo permanece muito seco na região metropolitana de Belo Horizonte. A maior temperatura do Estado pode ser registrada na cidade de Campina Verde, no Triângulo Mineiro, com 40ºC”, explicou o meteorologista Claudemir Azevedo, do 5º Distrito de Meteorologia.

Ainda segundo ele, na parte da tarde, pode chover em três regiões de Minas Gerais: Sul, Zona da Mata e Campo das Vertentes. “Essa chuva isolada pode acontecer por causa do efeito daquela região do Sul de Minas, as montanhas, um pouco de umidade a mais naquela região. Em todo o Estado a previsão também é de céu claro”, detalhou.

Nos últimos dias, o calor provoca temperaturas altas no Estado. No próximo sábado (3), os termômetros podem marcar 38ºC Belo Horizonte, sendo o dia mais quente desde quando as medições do Inmet começaram, há 110 anos.