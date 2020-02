Prepare os guarda-chuvas, sombrinhas ou capas. O primeiro dia útil de fevereiro deverá ser de chuva a partir da tarde, segundo o site Climatempo.

A previsão para esta segunda-feira (3) é de sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Em Formiga, para quem está incomodado com o calor dos últimos dias, a notícia de chuva não deve alterar muita coisa. Justamente no período da tarde, quando as precipitações estão previstas, a temperatura deverá chegar aos 31° . A mínima para esta segunda é de 16 °.

As chuvas estão previstas não só para o centro-oeste de Minas mas para todo o Estado, com exceção da região norte, onde o tempo varia de nublado a claro.