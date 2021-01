Minas Gerais deve ter pancadas de chuvas, acompanhadas de raios e rajadas de vento ocasionais, nesta semana, conforme alerta o Instituto Nacional de Metereologia (Inmet).Na região, os termômetros podem chegar a 30ºC, na parte da tarde, com a umidade do ar girando em torno de 50%, no mesmo período. Já o volume de água esperado para janeiro, ou seja, a média climatológica prevista para todo o mês é de 329,1 milímetros.“Cada milímetro de chuva corresponde um litro de água para uma superfície plana de 1 m². No último sábado (2), por exemplo, choveu 50 milímetros em Belo Horizonte, o equivalente a 50 litros de agua em área 1 m². Isso é considerado um grande volume de chuva”, afirmou Claudemir de Azevedo, meteorologista Inmet. Somente nos três primeiros dias de janeiro, choveu 111,3 milímetros na capital, o que corresponde a 33,8% da média climatológica. “Assim, diante desta chuva intensa já no início de janeiro, a expectativa é que esse volume de água contribua para aumentar o percentual em relação à média histórica de chuvas”, finalizou o especialista.

