A previsão do tempo indica que até quarta-feira (16) há a possibilidade de tempestades isoladas, a qualquer momento do dia, nas cidades do Centro-Oeste de Minas.

Nesta segunda-feira (14), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo para o perigo potencial de chuvas intensas. Veja detalhes mais abaixo.

Clima

Durante a semana a região será afetada pela atuação de dois fenômenos: uma frente fria e um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN).

“A frente fria, que chega no litoral de São Paulo, irá afetar a região até quarta-feira. Então a previsão é de tempo nublado, com pancadas de chuvas acompanhadas de raios, à tarde e à noite“, explicou o climatologista Ruibran dos Reis.